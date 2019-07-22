«Мерседес» сожгли на парковке возле дома

В ночь на воскресенье, 21 июля, на улице Тульской в Калуге во дворе дома №32 сгорел легковой автомобиль «Мерседес». Фото опубликовали в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

Машина была припаркована у дома на закрытой парковке. Хотя для пешеходов на эту территорию вход свободный.

Огнем повреждена также вывеска магазина, расположенного на первом этаже.

– Предварительная причина пожара – поджог, – рассказали нам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области.

Виновников ищут.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.