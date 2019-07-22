Девушка на «Ладе» влетела под мусоровоз

Фото: УГИБДД по Калужской области, ГУ МЧС по Калужской области.

Около 9 утра в воскресенье, 21 июля, в Турынино на улице Советской произошла авария.

По предварительным данным, 26-летняя девушка за рулём «Лады» выезжала с прилегающей территории и не пропустила мусоровоз КамАЗ.

У предполагаемой виновницы зафиксированы различные травмы, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.

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