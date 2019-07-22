Девушка на «Ладе» влетела под мусоровоз

Около 9 утра в воскресенье, 21 июля, в Турынино на улице Советской произошла авария.
По предварительным данным, 26-летняя девушка за рулём «Лады» выезжала с прилегающей территории и не пропустила мусоровоз КамАЗ.
У предполагаемой виновницы зафиксированы различные травмы, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Водитель погиб в «Опеле», который перевернулся и врезался в дерево 22.07.2019 11:39
Молодой водитель «Лады» устроил аварию с «Тойотой» 19.07.2019 15:24
Четыре человека пострадали в ночной аварии на трассе 19.07.2019 11:57
В столкновении «Нивы» и «буханки» пострадали четыре человека 18.07.2019 15:36
Автобус сбил мужчину на улице Кирова 18.07.2019 12:39
ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: