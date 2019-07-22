Водитель погиб в «Опеле», который перевернулся и врезался в дерево

Около 19:30 в воскресенье, 21 июля, смертельная авария произошла рядом с посёлком Бетлица Куйбышевского района.

По предварительным данным ГИБДД, 35-летний водитель ехал из Бетлицы в сторону села Мокрое и в районе посёлка Михайловский не справился с управлением. Машина вылетела в кювет, перевернулась и протаранила дерево. Водитель погиб.

Полиция устанавливает точные обстоятельства ДТП.

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