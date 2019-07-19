Молодой водитель «Лады» устроил аварию с «Тойотой»

Вечером в четверг, 18 июля, в районе деревни Каменка Козельского района произошла авария с участием «Лады» и «Тойоты».

22-летний водитель отечественной легковушки ехал в сторону Калуги, вылетел на встречную полосу и попал под «Тойоту», которой управлял 35-летний мужчина.

Различные травмы в аварии получил сам водитель «Лады».

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