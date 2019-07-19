Четыре человека пострадали в ночной аварии на трассе

Ночью в четверг, 18 июля, в Сухиничском районе на трассе М3 «Украина» произошла авария с участием трёх машин.
По предварительным данным ГИБДД, 39-летний мужчина двигался на «Шкоде» со стороны Калуги, выехал на встречную полосу, по касательной столкнулся с «Мерседесом» и лоб в лоб врезался в «Дэу».
В больницу попали водитель «Дэу», две его пассажирки – 25 и 26 лет, а также предполагаемый виновник аварии, рассказали в дорожной полиции.
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