79-летняя женщина погибла в сгоревшем доме

18.07.2019 15:19 173 Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.

Около 20 часов в среду, 17 июля, в деревне Кочетовка Боровского района загорелся частный дом. В огне погибла 79-летняя женщина.

Когда на место прибыли спасатели, здание уже горело открытым пламенем.

Причины возгорания ещё будут выясняться. Однако известно, что в этот день в деревне отключалось электричество. Дали свет за несколько часов до пожара. Возможно, эти события как-то связаны.

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