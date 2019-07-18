79-летняя женщина погибла в сгоревшем доме

Около 20 часов в среду, 17 июля, в деревне Кочетовка Боровского района загорелся частный дом. В огне погибла 79-летняя женщина.
Когда на место прибыли спасатели, здание уже горело открытым пламенем.
Причины возгорания ещё будут выясняться. Однако известно, что в этот день в деревне отключалось электричество. Дали свет за несколько часов до пожара. Возможно, эти события как-то связаны.
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