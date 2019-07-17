Две «Газели» разбились на Киевской трассе

В ночь на среду, 17 июля, авария произошла на 114 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе.
По предварительной информации, водитель синей «Газели» направлялся в Москву и остановился возле отбойника, так как машина сломалась. Мужчина включил аварийную сигнализацию и стал ждать помощи. Но вскоре в его машину на высокой скорости врезалась другая «Газель». От удара машины отбросило на проезжую часть, и они перекрыли движение со стороны Калуги. Проехать нельзя было в течение часа, образовалась многокилометровая пробка.
К счастью, водители «Газелей» серьёзно не пострадали.
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