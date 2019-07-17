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Пожилой мотоциклист попал под «Форд»

17.07.2019 14:32 1 746 Дмитрий Ивьев, Фото: УГИБДД по Калужской области.
Пожилой мотоциклист попал под «Форд»

Как мы уже рассказывали, днём во вторник, 16 июля, на Ястребовской развязке в районе Литвиновского кладбища произошла авария с участием легкового авто и мотоцикла. В среду дорожная полиция подробнее рассказала об этом происшествии.

По предварительным данным, 23-летний парень ехал на «Форде» по второстепенной дороге в крайнем левом ряду и на нерегулируемом перекрестке не пропустил 71-летнего мотоциклиста на «Восходе».

В результате столкновения пенсионер получил различные травмы, рассказали в областном управлении ГИБДД.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: УГИБДД по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
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