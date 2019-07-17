Пожилой мотоциклист попал под «Форд»

Как мы уже рассказывали, днём во вторник, 16 июля, на Ястребовской развязке в районе Литвиновского кладбища произошла авария с участием легкового авто и мотоцикла. В среду дорожная полиция подробнее рассказала об этом происшествии.
По предварительным данным, 23-летний парень ехал на «Форде» по второстепенной дороге в крайнем левом ряду и на нерегулируемом перекрестке не пропустил 71-летнего мотоциклиста на «Восходе».
В результате столкновения пенсионер получил различные травмы, рассказали в областном управлении ГИБДД.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
На трассе "Москва-Рославль" сбили 14-летнюю девочку 17.07.2019 16:51
Две «Газели» разбились на Киевской трассе 17.07.2019 14:33
Женщину насмерть сбили в Калуге 17.07.2019 08:53
Эвакуатор сбил пешехода в Калуге 17.07.2019 08:31
"Форд Фокус" сбил мотоциклиста в Калуге 16.07.2019 20:00
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: