«Опель» протаранил частный дом, пострадала жительница

Фото: УГИБДД по Калужской области, ГУ МЧС по Калужской области.

Днём в понедельник, 15 июля, «Опель Астра» врезался в частный дом на улице Садовой в Калуге. Авария произошла в районе перекрёстка с переулком Лаврентьевским.

По предварительным данным ГИБДД, 43-летний мужчина не справился с управлением и протаранил стену.

Травмы получила 49-летняя женщина, находившаяся в доме, сообщает дорожная полиция.

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