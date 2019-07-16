«Опель» протаранил частный дом, пострадала жительница

Днём в понедельник, 15 июля, «Опель Астра» врезался в частный дом на улице Садовой в Калуге. Авария произошла в районе перекрёстка с переулком Лаврентьевским.
По предварительным данным ГИБДД, 43-летний мужчина не справился с управлением и протаранил стену.
Травмы получила 49-летняя женщина, находившаяся в доме, сообщает дорожная полиция.
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