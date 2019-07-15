10-летняя девочка пострадала в столкновении двух машин

Вечером в воскресенье, 14 июля, на дороге между Белоусово и Серпуховом в Жуковском районе столкнулись «Киа» и «Фольксваген».

По предварительным данным ГИБДД, 32-летний мужчина двигался на «Фольксвагене» со стороны Жукова, выехал на встречную полосу и врезался в «Киа».

Различные травмы в аварии получили пассажир предполагаемого виновника, а также 29-летняя водитель «Киа» и 10-летняя девочка из этой машины, рассказали в калужском областном управлении ГИБДД.

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