Мотоциклист погиб в столкновении с «Патриотом»

Около 19 часов в субботу, 13 июля, на дороге между Тульской трассой и Дугной в Ферзиковском районе произошла смертельная авария с участием мотоцикла «Иж» и «УАЗа Патриот».
По предварительным данным ГИБДД, 29-летний мотоциклист при обгоне врезался в «Патриот», поворачивавший налево.
Водитель «Ижа» погиб на месте происшествия, сообщает УГИБДД по Калужской области.
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