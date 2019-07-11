Подростки разломали детскую площадку в Гостином дворе

Калужская областная филармония 10 июля на странице в Facebook выложила видео с камер наблюдения, на которое попали подростки, ломающие одну из конструкций «НескуШного городка» в Гостином дворе.

Сначала трое подростков просто гуляют по городку. Затем один из них замечает щель в перилах деревянного домика. Мальчик начинает бить по перилам ногами, выбивая несколько планок. После этого ребята разбегаются в рассыпную.

- К сожалению, в последнее время участились акты вандализма на территории Гостиного двора, - сообщает областная филармония.

Сотрудники филармонии собираются обратиться в полицию и просят у калужан помощи в идентификации детей.

Напомним, «НескуШный городок» в Гостином дворе появился в январе 2018 года. Он представляет несколько деревянных конструкций – домики, качели, игровые аттракционы. Там проводятся различные мастер-классы.

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