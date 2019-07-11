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Семейные разборки в Калуге: мужчина выкинул жену из окна

11.07.2019 10:46 2 5728 Елена Французова
Семейные разборки в Калуге: мужчина выкинул жену из окна

В среду, 10 июля, в группе «Калуга Жесть» в социальной сети «ВКонтакте» выложили видео происшествия на улице Литейной, 28. По словам автора, мужчина выкинул жену с третьего этажа. На кадрах видно, как женщине чудом удалось зацепиться за подоконник и забраться обратно в квартиру.

- Соседи ломились в дверь и вызывали полицию, - пишет очевидец случившегося.

Информацию нам прокомментировали 11 июля в пресс-службе УМВД по Калужской области:

- Около 21:40 в дежурную часть поступило сообщение, что в доме № 28 на улице Литейной кричит женщина. На место прибыл участковый. Выяснил, что произошёл семейный конфликт. Женщина пояснила, что никто телесных повреждений ей не нанёс, претензий ни она к мужу, ни муж к ней не имеют.

Полиция проводит проверку.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: происшествие
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