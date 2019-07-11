Пропал 69-летний мужчина

В деревне Кириллово Сухиничского района пропал 69-летний Владимир МАРТЬЯНОВ.

От него нет вестей с 25 июня, сообщает 11 июля поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Родинка на левой щеке,

Рост – 170 см,

Плотного телосложения,

Седые короткие волосы,

Голубые глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.