Пропал 69-летний мужчина

В деревне Кириллово Сухиничского района пропал 69-летний Владимир МАРТЬЯНОВ.
От него нет вестей с 25 июня, сообщает 11 июля поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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