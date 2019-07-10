«Лексус» врезался в здание калужского вокзала

Как мы уже рассказывали, вечером во вторник, 9 июля, на улице Привокзальной в Калуге произошла авария. Водитель «Лексуса» врезался в здание вокзала Калуга-2.

По предварительным данным ГИБДД, за рулём машины находился 19-летний молодой человек. Он двигался по прилегающей к зданию территории и не справился с управлением.

Пострадал в ДТП 19-летний пассажир «Лексуса». У него зафиксированы различные травмы.

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