«Лексус» врезался в здание калужского вокзала

Как мы уже рассказывали, вечером во вторник, 9 июля, на улице Привокзальной в Калуге произошла авария. Водитель «Лексуса» врезался в здание вокзала Калуга-2.
По предварительным данным ГИБДД, за рулём машины находился 19-летний молодой человек. Он двигался по прилегающей к зданию территории и не справился с управлением.
Пострадал в ДТП 19-летний пассажир «Лексуса». У него зафиксированы различные травмы.
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