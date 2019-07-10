Пропал 34-летний мужчина

В Обнинске пропал 34-летний Станислав ПИВОВАРОВ. В среду, 10 июля, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Мужчина не выходит на связь с 6 июля.

Приметы:

Рост – 183 см,

Нормального телосложения,

Темно-русые волосы,

Карие глаза,

Темно-зеленая куртка с капюшоном,

Темно-синие джинсы,

Серая бейсболка,

Серые кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.