Главная > Новости > Происшествия

Пятилетняя девочка убежала из детского сада

09.07.2019 12:07 3 1423 Дмитрий Ивьев
Пятилетняя девочка убежала из детского сада

В Сухиничах пятилетняя девочка сама ушла из детского сада. На улице Марченко она шла по проезжей части в сторону дома и плакала, сообщили во вторник, 9 июля, в управлении Росгвардии по Калужской области. В этот момент её заметили сотрудники вневедомственной охраны сержанты полиции Владимир Самородов и Василий Шибанов. Мужчины успокоили малышку, и она рассказала, что ушла из детского сада искать маму.

Подробнее об этом происшествии нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области.

- По предварительным данным, в детском саду группа собиралась гулять, - отмечают в полиции. - Девочка очень захотела домой и, увидев, что часть забора временно демонтирована в связи с ремонтными работами, миновав его, отправилась к дому. В это же время правоохранители, находясь на маршруте патрулирования, увидели девочку и передали воспитателю, которая уже осуществляла поиски ребёнка, так как сразу заметила его отсутствие и сообщила маме девочки. В настоящее время ребёнок дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время по данному факту проводится полицейская проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подчёркивают в УМВД. Опрошены персонал садика, мама девочки, обследованы условия проживания и воспитания ребенка.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: дети происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Ребёнок выпал из окна в Калуге 08.07.2019 09:38

13-летнего подростка избили в Обнинске 08.07.2019 09:19

Следователи прокомментировали гибель ребёнка в сквере 05.07.2019 10:19

Тело ребёнка нашли в калужском сквере 04.07.2019 20:07

15 семей Хвастовичского района лишили детей права на собственность 03.07.2019 19:01

Народные новости
6108 40
glasgragon
3060 4
dog312
1212 6
mixon1983

Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 10 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга
чт 11 июля, 12:00
Курс "Берегиня"
Дом мастеров
сб 20 июля, 12:00
Мероприятия в Полотняном заводе (июль)
п. Полотняный Завод, музей
сб 20 июля, 14:00
Парад плотов
Калужская область
сб 27 июля, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Калужская область

Для детей

ср 31 июля, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
чт 01 августа, 19:00
«Рыцарский турнир, или Лучшие друзья»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок
Центральный парк культуры и отдыха
сб 19 октября, 12:00
"Маша и медведь". Очень детективная история
Арена КТЗ, ДК

Концерты

чт 11 июля, 19:00
«Поющие сердца», инструментальный ансамбль «Палладио»
Гостиные ряды
чт 18 июля, 19:00
«Душа земли Калужской»
Гостиные ряды
пт 19 июля, 12:00
Открытие фестиваля Фонда Святослава Рихтера
Гостиные ряды
пт 26 июля, 19:00
«Золотые хиты советской эстрады»
Гостиные ряды

Кино

История игрушек 4
Норм и Несокрушимые: Большое путешествие
Человек-паук: Вдали от дома
Проклятие Аннабель 3
Блоги компаний

С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

05 июл 2019 12:48
Новости компаний

Любовь начинается с Tinder. Всего за 499 р.

Калужский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы в I полугодии 2019 года

«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень

МегаФон обеспечивает самую высокую скорость мобильного интернета в России

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы

Газэнергобанк 05 июл 2019 12:48

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Новости партнеров

Когда стоит рефинансировать кредит?

Особенности международных перевозок умерших – ритуальные услуги иностранцам в России

Решение вопроса похорон: почему ритуальные услуги надо заказывать на RITUAL.RU

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.