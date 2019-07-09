Пятилетняя девочка убежала из детского сада

В Сухиничах пятилетняя девочка сама ушла из детского сада. На улице Марченко она шла по проезжей части в сторону дома и плакала, сообщили во вторник, 9 июля, в управлении Росгвардии по Калужской области. В этот момент её заметили сотрудники вневедомственной охраны сержанты полиции Владимир Самородов и Василий Шибанов. Мужчины успокоили малышку, и она рассказала, что ушла из детского сада искать маму.

Подробнее об этом происшествии нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области.

- По предварительным данным, в детском саду группа собиралась гулять, - отмечают в полиции. - Девочка очень захотела домой и, увидев, что часть забора временно демонтирована в связи с ремонтными работами, миновав его, отправилась к дому. В это же время правоохранители, находясь на маршруте патрулирования, увидели девочку и передали воспитателю, которая уже осуществляла поиски ребёнка, так как сразу заметила его отсутствие и сообщила маме девочки. В настоящее время ребёнок дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время по данному факту проводится полицейская проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подчёркивают в УМВД. Опрошены персонал садика, мама девочки, обследованы условия проживания и воспитания ребенка.

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