20-летнюю девушку сбили на площади Победы

Днём в понедельник, 8 июля, на площади Победы в Калуге в районе пересечения с улицей Жукова сбили пешехода.

По предварительным данным ГИБДД, 20-летняя девушка пересекала проезжую часть по «зебре», а 21-летний водитель автомобиля «Киа» ехал по кольцу площади Победы.

Пострадавшая получила различные травмы, отмечают в дорожной полиции.

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