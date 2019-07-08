В Калуге пропал 66-летний мужчина

В понедельник, 8 июля, около 5 утра из больницы в Анненках ушёл в неизвестном направлении 66-летний Евгений КУЛИКОВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 175 см,

Худощавое телосложение,

Голубые глаза,

Лысый,

Бежево-синяя в полоску рубашка,

Чёрные спортивные брюки,

Коричневые клетчатые тапки.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 112 или 88007005452.