39-летнего мужчину не могут найти пятый день

В деревне Игнатовское Тарусского района пропал 39-летний Игорь Сидоров. Его не могут найти с 4 июля, сообщают в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Мужчина может нуждаться в медицинской помощи, отмечают волонтёры.
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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