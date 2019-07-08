39-летнего мужчину не могут найти пятый день

В деревне Игнатовское Тарусского района пропал 39-летний Игорь Сидоров. Его не могут найти с 4 июля, сообщают в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи, отмечают волонтёры.

Приметы:

Рост – 170 см,

Худощавого телосложения,

Рыжевато-русые волосы,

Темно-синий с красными вставками спортивный костюм,

Красная футболка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.