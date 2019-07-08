Гибель семьи с 6-летней девочкой: вынесен приговор виновнику

Дзержинский районный суд на днях вынес приговор 74-летнему пенсионеру, которого признали виновным в смертельной аварии. ДТП произошло в августе прошлого года на территории Льва Толстого.
Пенсионер ехал в сторону Калуги на «Жигулях» и при повороте налево создал помеху грузовику MAN.
- От удара автопоезд изменил направление своего движения, сместился влево и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лада», – рассказали в понедельник, 8 июля, в прокуратуре Калужской области.
Водитель «Лады», его супруга и шестилетняя дочь скончались на месте.
Пожилого мужчину отправили в колонию-поселение на три года. Приговор вступил в силу.
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