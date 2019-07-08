Калужанка бросила на улице трёхлетнего мальчика

В Калуге 30-летняя женщина оставила своего трёхлетнего сына одного на улице без присмотра.
- По предварительным данным, 3 июля около 14 часов калужанка пошла гулять со своим трёхлетним сыном. Женщина вернулась домой на следующий день около 22 часов без ребенка, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - После этого бабушка мальчика сообщила в полицию о его пропаже. Её доставили в Дом ребенка, где в одном из воспитанников она узнала своего внука. Опросить мать ребенка в этот день не удалось, так как она снова пропала.
Как выяснилось, прохожие увидели мальчика на улице одного и вызвали полицию. После этого он попал в Дом ребёнка. Там он находится до сих пор. Следственный комитет проводит проверку.
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