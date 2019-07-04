Два водителя пострадали в аварии на Жукова

Днём в среду, 3 июля, на улице Жукова в Калуге в районе перекрёстка с улицей Стекольной столкнулись две машины.

Авария произошла примерно в 16:00. По предварительным данным ГИБДД, 21-летний водитель ВАЗа врезался в фургон SsangYong Istana, которым управлял 67-летний пенсионер.

Травмы в аварии получили оба водителя.

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