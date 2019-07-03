44-летнего мужчину сбили в Калуге

Около 19:20 во вторник, 2 июля, на улице Покрова в калужской деревне Рождествено произошла авария.

26-летний молодой человек за рулём «Мерседеса» двигался задним ходом, и сбил 44-летнего мужчину, который стоял за машиной, у края проезжей части, озвучили предварительную версию в дорожной полиции.

Пострадавший получил различные травмы.

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