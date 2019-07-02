Пропал 25-летний мужчина

В городе Ермолино Калужской области пропал 25-летний Артём Тюльпин.

Последний раз его видели в понедельник, 1 июля, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост – 176 см,

Носит очки,

Худощавого телосложения,

Темно-русые волосы,

Серые глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.