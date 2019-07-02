Пропал 25-летний мужчина

В городе Ермолино Калужской области пропал 25-летний Артём Тюльпин.
Последний раз его видели в понедельник, 1 июля, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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