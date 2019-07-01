Пропал 60-летний мужчина

В посёлке Сукремль Людиновского района пропал 60-летний Владимир ЗИНОВКИН. О его местонахождение неизвестно с 24 июня, сообщает в понедельник поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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