Пропал 60-летний мужчина

В посёлке Сукремль Людиновского района пропал 60-летний Владимир ЗИНОВКИН. О его местонахождение неизвестно с 24 июня, сообщает в понедельник поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост – 180 см,

Худощавого телосложения,

Тёмно-русые волосы с проседью,

Карие глаза,

Синяя в белую полоску футболка,

Чёрные спортивные брюки,

Чёрные сланцы.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.