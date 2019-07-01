Трёх пешеходов сбили в Калуге за день

В воскресенье, 30 июня, на территории Калуги в авариях пострадали три человека.

У дома №21 на улице 65 лет Победы 20-летний молодой человек за рулём автомобиля ВАЗ ехал во дворе задним ходом и сбил 86-летнюю женщину. Пенсионерка попала в больницу.

Около 15:00 на окружной дороге под колёса авто на переходе попала 69-летняя женщина. Водитель скрылся

А поздно вечером, примерно в 23:35, у дома №7 на улице Гагарина 18-летний водитель «Тойоты» сбил 44-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть не по переходу.