Дедушка сбил бабушку на улице Герцена

Днём в четверг, 27 июня, на улице Герцена в Калуге сбили 83-летнюю женщину.
По предварительной информации ГИБДД, она попала под колёса «Хендая», которым управлял 74-летний мужчина. Пенсионер ехал со стороны улицы Суворова, а пожилая женщина пересекала проезжую часть не по переходу.
У пострадавшей женщины зафиксированы различные травмы.
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