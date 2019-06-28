Дедушка сбил бабушку на улице Герцена

Днём в четверг, 27 июня, на улице Герцена в Калуге сбили 83-летнюю женщину.

По предварительной информации ГИБДД, она попала под колёса «Хендая», которым управлял 74-летний мужчина. Пенсионер ехал со стороны улицы Суворова, а пожилая женщина пересекала проезжую часть не по переходу.

У пострадавшей женщины зафиксированы различные травмы.

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