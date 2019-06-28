Пропавшего мужчину ищут больше недели

С 20 июня неизвестно местонахождение 31-летнего Егора Добровольского. В пятницу об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

По предварительной информации, мужчина может находиться в Обнинске или Москве.

Приметы:

Татуировка на запястье правой руки,

Рост – 170 см,

Худощавого телосложения,

Темно-русые волосы,

Голубые глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.