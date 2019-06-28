Пропавшего в лесу мужчину нашли живым

Как мы уже рассказывали, в среду, 26 июня, в деревне Голухино Малоярославецкого района пропал 74-летний мужчина. С места отдыха он ушёл в сторону леса, сообщали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

В четверг, 27 июня, стало известно, что мужчину удалось найти. Он жив. Что именно с ним произошло, волонтёры, по правилам «Лиза Алерт», не рассказывают.