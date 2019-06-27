Двухлетний мальчик пострадал в тройной аварии на Глаголева

Около 13:00 в четверг, 27 июня, авария произошла на улице Глаголева в Калуге.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Лады» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Рено». А эта машина по инерции врезалась в «Тойоту», рассказали нам в областном управлении ГИБДД.

В итоге травмы в ДТП получил двухлетний мальчик, ехавший в «Тойоте». Точные обстоятельства аварии выясняются.

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