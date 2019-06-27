Велосипедиста сбили насмерть, водитель скрылся

Вечером в среду, 26 июня, на дороге между Перемышлем и Козельском в районе деревни Нижнее Алопово произошла смертельная авария.

Примерно в 22:05 некий водитель насмерть сбил 39-летнего велосипедиста. Тот скончался от полученных травм. Кто именно был за рулём авто и что это была за машина, выясняют полицейские.

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