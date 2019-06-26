Два человека пострадали в столкновении грузовиков

Днём во вторник, 25 июня, на трассе А108 в Жуковском районе столкнулись два большегруза.

Авария произошла примерно в 13:50, рассказали в областном управлении ГИБДД. По предварительным данным, 40-летний водитель «Вольво» двигался в сторону Балабаново, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Скания».

Различные травмы получили оба водителя.

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