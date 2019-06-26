Пропавшего мужчину не могут найти больше месяца

С 21 мая в Калужской области ищут пропавшего 27-летнего Романа Сысоева. Он родом из Людиново, сообщают 26 июня в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост – 176 см,

Худощавого телосложения,

Русые волосы,

Голубые глаза,

Темно-синий спортивный костюм.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.