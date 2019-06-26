Водитель «Ауди» погиб в Калуге

Смертельная авария произошла на дороге между Анненками и деревней Белой в районе поворота на Крутицы вечером во вторник, 25 июня.

Водитель «Ауди 80» столкнулся с мотоциклистом на «Хонде», съехал в кювет и врезался в дерево. Автомобилист погиб. В кювет также съехал и мотоциклист, сообщает ГУ МЧС по Калужской области. С различными травмами его отвезли в больницу.

По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть», водитель «Ауди» пытался обогнать мотоциклиста. В этот момент и произошла авария. Точные данные выясняют полицейские.

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