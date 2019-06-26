Водитель «Ауди» погиб в Калуге

Смертельная авария произошла на дороге между Анненками и деревней Белой в районе поворота на Крутицы вечером во вторник, 25 июня.
Водитель «Ауди 80» столкнулся с мотоциклистом на «Хонде», съехал в кювет и врезался в дерево. Автомобилист погиб. В кювет также съехал и мотоциклист, сообщает ГУ МЧС по Калужской области. С различными травмами его отвезли в больницу.
По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть», водитель «Ауди» пытался обогнать мотоциклиста. В этот момент и произошла авария. Точные данные выясняют полицейские.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Две легковушки не разъехались на дороге в Кирове 25.06.2019 19:30
Фура врезалась в легковушку в Жуковском районе 25.06.2019 17:31
Женщина погибла в аварии на Киевской трассе 25.06.2019 12:50
«Уазик» слетел в кювет в Мещовском районе, а «Тойота» - в Боровском 25.06.2019 12:40
«Шевроле» с ребёнком перевернулся в Обнинске 25.06.2019 11:23
В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: