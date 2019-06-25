Женщина погибла в аварии на Киевской трассе

Днём в понедельник, 24 июня, на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе произошла смертельная авария.

По предварительным данным ГИБДД, 54-летний мужчина за рулём «Опеля» ехал со стороны Калуги, потерял контроль над своим авто, врезался в металлическое ограждение и в неуправляемом заносе протаранил встречный «Санг Енг».

82-летняя пассажирка «Опеля» скончалась. Водитель этой машины попал в больницу.

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