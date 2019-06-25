«Шевроле» с ребёнком перевернулся в Обнинске

Авария произошла около 18:30 в понедельник, 24 июня, на пересечении улиц Курчатова и Мира в Обнинске.
Водитель «Шевроле Круз» двигался по прямой по главной дороге. В этот момент на перекрестке ему наперерез выехал автомобиль «Хендай». В результате столкновения «Шевроле» врезался в забор и перевернулся.
В салоне «Шевроле» находились четыре человека, в том числе и семилетний ребёнок. Все они были пристёгнуты и никто серьёзно не пострадал. Не получил травм и предполагаемый виновник.
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