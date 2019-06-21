Калужанин насмерть сбил пешехода под Сызранью и скрылся

В пятницу, 21 июня, УМВД по Ульяновской области сообщило о задержании дальнобойщика, который днем ранее, в три часа ночи под Сызранью насмерть сбил 42-летнего пешехода.
Водитель на фуре с прицепом после аварии скрылся. Однако его задержали через 17 часов уже в Самарской области – в 150 км от места ДТП – недалеко от Тольятти.
- Им оказался житель города Калуги, 1964 года рождения, - сообщает пресс-служба ведомства. - Сотрудники ОГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
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