Калужанин насмерть сбил пешехода под Сызранью и скрылся

В пятницу, 21 июня, УМВД по Ульяновской области сообщило о задержании дальнобойщика, который днем ранее, в три часа ночи под Сызранью насмерть сбил 42-летнего пешехода.

Водитель на фуре с прицепом после аварии скрылся. Однако его задержали через 17 часов уже в Самарской области – в 150 км от места ДТП – недалеко от Тольятти.

- Им оказался житель города Калуги, 1964 года рождения, - сообщает пресс-служба ведомства. - Сотрудники ОГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.