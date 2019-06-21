В сгоревшем доме нашли труп

В пятницу, 21 июня, около 4 часов утра прохожий сообщил о пожаре на улице Заречной, что на правом берегу. Заполыхало нежилое строение.

Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили огонь и обнаружили на пепелище труп.

Как сообщает следственный комитет, пожар затронул и соседний жилой дом. В нём жила молодая семья с ребенком. Почувствовав запах гари, они покинули помещение и уехали к родственникам. А вот в нежилом строении обнаружился труп неизвестного.

- Следователи назначили судебно-медицинское исследование на предмет установления причины смерти и идентификации тела погибшего человека, устанавливается его личность и причина пожара, - сообщает следком. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.