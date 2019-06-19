Годовалого ребенка, 11-летнюю девочку и 55-летнюю женщину сбили на «зебре»

Во вторник, 18 июня, в Калужской области в двух авариях с пешеходами пострадали двое детей и женщина.
Около половины пятого вечера на пешеходном переходе дороги А-130 в Малоярославецком районе 37-летний мужчина, управляя автомобилем ЗАЗ, сбил 55-летнюю женщину с годовалым ребенком. Они получили травмы различной степени тяжести.
А утром того же дня в Обнинске 34-летний водитель автомобиля «Хонда» сбил 11-летнюю девочку. Авария также произошла на «зебре».
Все обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает Управление ГИБДД по Калужской области.
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