Три мотоциклиста разбились на дорогах за выходные

фото УГИБДД по Калужской области и ГУ МЧС по Калужской области

В шести ДТП, произошедших в Калужской области в эти выходные 15-16 июня, пострадали 7 человек. Причем половина аварий – с участием мотоциклистов.

15 июня около 9 часов утра, на трассе Мз «Украина» столкнулись «Шевроле» и мотоцикл БМВ. Водитель последнего получил травмы. О том, кто именно виноват в данной аварии, в УГИБДД по Калужской области пока не говорят даже предварительно.

На следующий день на дороге, ведушей к Мосальску от вяземской трассы, водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением, выехал на левую обочину и упал с мотоцикла. 36-летний мужчина получил различные травмы.

А в Сухиничах на улице Долгова 28-летний водитель «Шкода» не предоставил преимущество мотоциклу «Фантом». Они столкнулись.

В результате ДТП пострадал водитель «Фантома» - 17-летний подросток – и его пассажирка – 52-летняя женщина.