По пути в Калугу немецкий депутат раскритиковал США из-за «Северного потока-2»

В воскресенье, 16 июня, глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд (на фото), представляющий в немецком парламенте партию «Альтернатива для Германии», раскритиковал США за попытку вставлять палки в колеса проекта «Северный поток-2». Он в составе делегации от бундестага прибыл в Москву.

Депутат назвал действия американцев недопустимым шантажом, а сам проект – чисто экономическим.

А в понедельник, 17 июня, Робби Шлунд вместе со своими коллегами из бундестага приедет в Калугу. Цель визита немецкой делегации в наш регион – знакомство с инвестклиматом Калужской области.