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По пути в Калугу немецкий депутат раскритиковал США из-за «Северного потока-2»

17.06.2019 08:45 6 988 Сергей ПЕТРОВ, фото: TASS/DPA/Michael Kappeler
По пути в Калугу немецкий депутат раскритиковал США из-за «Северного потока-2»

В воскресенье, 16 июня, глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд (на фото), представляющий в немецком парламенте партию «Альтернатива для Германии»,  раскритиковал США за попытку вставлять палки в колеса проекта «Северный поток-2». Он в составе делегации от бундестага прибыл в Москву.

Депутат назвал действия американцев недопустимым шантажом, а сам проект – чисто экономическим. 

А в понедельник, 17 июня, Робби Шлунд вместе со своими коллегами из бундестага приедет в Калугу. Цель визита немецкой делегации в наш регион – знакомство с инвестклиматом Калужской области. 


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Сергей ПЕТРОВ 
фото: TASS/DPA/Michael Kappeler
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