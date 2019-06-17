По пути в Калугу немецкий депутат раскритиковал США из-за «Северного потока-2»

В воскресенье, 16 июня, глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд (на фото), представляющий в немецком парламенте партию «Альтернатива для Германии», раскритиковал США за попытку вставлять палки в колеса проекта «Северный поток-2». Он в составе делегации от бундестага прибыл в Москву.
Депутат назвал действия американцев недопустимым шантажом, а сам проект – чисто экономическим.
А в понедельник, 17 июня, Робби Шлунд вместе со своими коллегами из бундестага приедет в Калугу. Цель визита немецкой делегации в наш регион – знакомство с инвестклиматом Калужской области.
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Калуга принимает «Зелёный Марафон»
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