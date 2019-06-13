Смертельный поворот: два мотоциклиста устроили гонки в Обнинске

В среду, 12 июня, в Обнинске два мотоциклиста попали в аварию. По предварительной версии, в начале второго часа ночи они устроили гонки по городу, которая закончилась трагедией.

На крутом повороте с улицы Белкинской на центральный проспект наукограда – Ленинский – они не справились с управлением и налетели на бордюр,

Один из них, по предварительным данным 27-летний молодой человек на «Сузуки» погиб. Второй – 24-летний мотоциклист на «Хонде» с тяжелыми травмами попал в больницу.