Снегоболотоход сбил косулю

В понедельник, 10 июня, близ Кирова в аварию попал 56-летний мужчина, управлявший снегоболотоходом.
Он двигался по дороге из Кирова в Сукремль, когда перед ним из леса неожиданно выскочила косуля. Водитель врезался в животное, из-за чего пассажир снегоболотохода – 50-летняя женщина – упала с него. С различными травмами ее доставили в больницу.
О состоянии косули ничего не известно. Животное скрылось с места ДТП до приезда ГИБДД.
|
Девочку сбили на «зебре» 11.06.2019 10:24
17-летний подросток упал в реку на глазах 20-ти человек и пропал 10.06.2019 14:19
Мужчина утонул в грабцевском пруду 07.06.2019 15:23
Трое рабочих погибли в чане с навозом 07.06.2019 13:42
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: