Снегоболотоход сбил косулю

В понедельник, 10 июня, близ Кирова в аварию попал 56-летний мужчина, управлявший снегоболотоходом.

Он двигался по дороге из Кирова в Сукремль, когда перед ним из леса неожиданно выскочила косуля. Водитель врезался в животное, из-за чего пассажир снегоболотохода – 50-летняя женщина – упала с него. С различными травмами ее доставили в больницу.

О состоянии косули ничего не известно. Животное скрылось с места ДТП до приезда ГИБДД.