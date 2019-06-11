Девочку сбили на «зебре»

11.06.2019 10:24 44 фото: УГИБДД по Калужской области и ГУ МЧС по Калужской области.

В понедельник, 10 июня, в Калуге произошли две аварии, в которых пострадали дети.

Первая случилась на улице Салтыкова-Щедрина. Там 29-летний водитель БМВ, двигаясь под горку со стороны водоканала в сторону областного ГИБДД, сбил девочку на «зебре». 9-летний ребенок получил различные травмы.

Вторая авария произошла поздно вечером на улице Московской. Там 28-летняя женщина на автомобиле «Хёндай» выехала на встречку и врезалась в троллейбус. Пострадала предполагаемая виновница ДТП и пассажирка – 4-летняя девочка. Они получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД по Калужской области.