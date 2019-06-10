Бутылка против травмата: утро в центре Калуги началось разборками со стрельбой

Утро воскресенья, 9 июня, на перекрестке улиц Дзержинского и Театральной выдалось громким. Здесь устроили разборки со стрельбой.

Как сообщают очевидцы, повздорили посетители бара «Говорящий слон» и охранники. Последние в качестве аргумента в споре использовали травматическое оружие. Правда, стреляли в воздух. Зато громко и несколько раз, переполошив местных жителей, заставив их вспомнить лихие 90-е.

- Я аж с постели вскочила от нескольких выстрелов, - рассказала наша читательница Татьяна. – Стреляли около пяти утра. Прямо как в бандитские времена.

В чем причина конфликта сейчас разбирается полиция.

- По данному факту проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Конфликт попал на запись видеорегистратора, которую опубликовали в соцсети «Вконтакте» в группе «Калуга Жесть».

По словам же очевидцев, которые делятся мнениями в соцсетях, причиной конфликта послужило то, что подвыпивших молодых людей охранники не пустили в бар. Те выразили недовольство этим и вступили в конфликт. Завязалась драка. В какой-то момент у одного из ее участников в руках появилась бутылка. Охранники открыли стрельбу в воздух, обратив парочку в бегство. Бутылка в руках одного из беглецов, кстати, хорошо видна на видео. Судя по всему это тара из-под шампанского.