Мужчина утонул в грабцевском пруду

В пятницу, 7 июня, Следственный комитет сообщил о начале проверки по факту смерти 52-летнего мужчины.
Он утонул в пруду в Грабцево.
Мужчину обнаружили местные жители, которые отдыхали около пруда и ловили рыбу. Сначала его видели живым на берегу, однако через некоторое время его нашли в воде на животе.
- Личность погибшего установлена, - говорят в СК. - В настоящее время устанавливается круг его близких родственников, а также причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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