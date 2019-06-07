Мужчина утонул в грабцевском пруду

В пятницу, 7 июня, Следственный комитет сообщил о начале проверки по факту смерти 52-летнего мужчины.

Он утонул в пруду в Грабцево.

Мужчину обнаружили местные жители, которые отдыхали около пруда и ловили рыбу. Сначала его видели живым на берегу, однако через некоторое время его нашли в воде на животе.

- Личность погибшего установлена, - говорят в СК. - В настоящее время устанавливается круг его близких родственников, а также причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.