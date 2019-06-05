Замочили яблони и груши: в Калуге уничтожили почти 66 тонн санкционки

В среду, 5 июня, Россельзознадзор Калужской области рассказал об уничтожении на полигоне ТБО 65,88 тонны груш и яблок.
Их перевозили нелегально.
- Согласно маркировке, на упаковках данная продукция перевозилась из Республики Польша в Республику Беларусь, но нелегально попала на территорию Российской Федерации, - говорится в пресс-службе ведомства.
Санкционку обнаружили в трех фурах во время их передвижения по Калужской области. Подозрения вызвало то, что на продукты не было фитосанитарных документов.
|
11 человек утонули за лето в Калужской области 05.09.2018 09:17
Допрыгался: водитель скрутил танцующего на машине хулигана 31.08.2018 08:38
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Газэнергобанк начинает сбор биометрии
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: