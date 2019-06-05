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Замочили яблони и груши: в Калуге уничтожили почти 66 тонн санкционки

05.06.2019 15:25 7 945 Владимир Ивкин
Замочили яблони и груши: в Калуге уничтожили почти 66 тонн санкционки

В среду, 5 июня, Россельзознадзор Калужской области рассказал об уничтожении на полигоне ТБО 65,88 тонны груш и яблок.

Их перевозили нелегально.

- Согласно маркировке, на упаковках данная продукция перевозилась из Республики Польша в Республику Беларусь, но нелегально попала на территорию Российской Федерации, - говорится в пресс-службе ведомства.

Санкционку обнаружили в трех фурах во время их передвижения по Калужской области. Подозрения вызвало то, что на продукты не было фитосанитарных документов. 


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Автор
Владимир Ивкин 
Тэги: происшесвтия
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