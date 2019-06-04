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Девочка выбежала прямо под колёса авто

04.06.2019 10:22 11 3679 Алёна Павлова, фото УГИБДД по Калужской области
Девочка выбежала прямо под колёса авто

В понедельник, 3 июня, в Калужской области в автомобильных авариях пострадали трое детей. 

На 18 км дороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск» перед ПАЗом внезапно выбежала на дорогу шестилетняя девочка. Водитель не успел затормозить и сбил ребенка. Малышка госпитализирована с различными травмами. 

В тот же день под машину попала и 13-летняя девочка в Обнинске.  Она тоже внезапно вышла на дорогу из-за припаркованной машины. Водитель на Kia затормозить не успел. Ребенок получил различные травмы, но лечиться будет амбулаторно. 

Пострадал ребёнок и при столкновении двух автомобилей в наукограде на трассе М3 «Украина», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.  По предварительной информации, водитель микроавтобуса Peugeot проехал прямо на красный сигнал светофора. Он не пропустил поворачивающий Opel. В  итоге травмы получили водитель легковушки и его 13-летний пассажир. 


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Авторы
Алёна Павлова 
фото УГИБДД по Калужской области
Тэги: происшествие авария дтп
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