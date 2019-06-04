Пропал 36-летний калужанин

Во вторник, 4 июня, калужский поисковый отряд «Лиза Алерт» распространил сообщение о розыске 36-летнего мужчины.

1 июня 2019 он ушёл из дома и не вернулся

Приметы:

Рост: 173 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: серые

Волосы: очень короткая стрижка

Был одет:

белая ветровка

черное трико с белыми полосками по бокам

шлёпанцы

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