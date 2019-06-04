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Пропал 36-летний калужанин

04.06.2019 10:13 0 2587 Сергей ПЕТРОВ, фото: "Лиза Алерт"
Пропал 36-летний калужанин

Во вторник, 4 июня, калужский поисковый отряд «Лиза Алерт» распространил сообщение о розыске 36-летнего мужчины.

1 июня 2019 он ушёл из дома и не вернулся

Приметы:

  • Рост: 173 см.
  • Телосложение: нормальное
  • Цвет глаз: серые
  • Волосы: очень короткая стрижка

Был одет:

  • белая ветровка
  • черное трико с белыми полосками по бокам
  • шлёпанцы

Всем, видевшим человека на фото, просьба звонить по бесплатному телефону 8(800)700-42-52 или 112


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото: "Лиза Алерт"
Тэги: происшествие розыск
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