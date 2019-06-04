Пропал 36-летний калужанин

Во вторник, 4 июня, калужский поисковый отряд «Лиза Алерт» распространил сообщение о розыске 36-летнего мужчины.
1 июня 2019 он ушёл из дома и не вернулся
Приметы:
Был одет:
Всем, видевшим человека на фото, просьба звонить по бесплатному телефону 8(800)700-42-52 или 112
|
Девочка выбежала прямо под колёса авто 04.06.2019 10:22
Два ребёнка пострадали в аварии в День защиты детей 03.06.2019 08:45
«Буханка» в кювете врезалась в дерево 31.05.2019 12:17
Голозадый чудик с Кубяка «попал» на две статьи и ждёт третьей 30.05.2019 16:20
Рабочего убило краном 30.05.2019 15:07
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
Газэнергобанк начинает сбор биометрии
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: